Schnellerer Wechsel bei der BLKB

Die umstrittene Beteiligung am Unternehmen Radicant und der notwendige Abschreiber von über 100 Millionen Franken führt nun doch zu einem schnelleren Wechsel an der Unternehmensspitze der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Bankratspräsident Thomas Schneider wird sein Amt nicht ...

Die umstrittene Beteiligung am Unternehmen Radicant und der notwendige Abschreiber von über 100 Millionen Franken führt nun doch zu einem schnelleren Wechsel an der Unternehmensspitze der Basellandschaftlichen Kantonalbank. Bankratspräsident Thomas Schneider wird sein Amt nicht erst im Verlaufe des Jahres 2026, sondern bereits per Ende Juli 2025 zur Verfügung stellen. Vizepräsidentin Nadia Tarolli Schmidt wird das Präsidium des Bankrats per Anfang August bis auf Weiteres übernehmen. John Häfelfinger, CEO und Leiter der Geschäftsleitung der BLKB, wird die Bank ebenfalls bereits per Ende Juli 2025 verlassen. Seine Aufgabe wird interimistisch von seinem Stellvertreter, Christoph Schär, übernommen. (nfz)