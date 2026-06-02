Schöne Aussichten

Schöne Aussichten02.06.2026
Die Seniorenausfahrt der Gemeinde Obermumpf führte knapp 110 Teilnehmende – inklusive Kaffeehalt in Müswangen (LU) – nach Küssnacht am Rigi.
Im Restaurant Rigi-Seebodenalp konnten die Seniorinnen und Senioren bei einem Mittagessen die wunderschöne Aussicht geniessen und die ...
Die Seniorenausfahrt der Gemeinde Obermumpf führte knapp 110 Teilnehmende – inklusive Kaffeehalt in Müswangen (LU) – nach Küssnacht am Rigi.
Im Restaurant Rigi-Seebodenalp konnten die Seniorinnen und Senioren bei einem Mittagessen die wunderschöne Aussicht geniessen und die Geselligkeit pflegen. Gemeindeammann Benedikt Gürtler nutzte die Gelegenheit, um über aktuelle Themen aus der Gemeinde zu informieren. Am frühen Abend traf die Reisegesellschaft wieder in Obermumpf ein. Nach einem rundum gelungenen Ausflug verabschiedeten sich die Teilnehmenden mit vielen schönen Eindrücken und Erinnerungen an einen erlebnisreichen Tag. (mgt)