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Schöne Aussichten

  02.06.2026
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Seniorenausfahrt der Gemeinde Obermumpf führte knapp 110 Teilnehmende – inklusive Kaffeehalt in Müswangen (LU) – nach Küssnacht am Rigi.

Im Restaurant Rigi-Seebodenalp konnten die Seniorinnen und Senioren bei einem Mittagessen die wunderschöne Aussicht geniessen und die ...

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