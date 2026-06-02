Schöne Aussichten

Die Seniorenausfahrt der Gemeinde Obermumpf führte knapp 110 Teilnehmende – inklusive Kaffeehalt in Müswangen (LU) – nach Küssnacht am Rigi.

Im Restaurant Rigi-Seebodenalp konnten die Seniorinnen und Senioren bei einem Mittagessen die wunderschöne Aussicht geniessen und die ...