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Schlösser fordern Unterstützung

  04.08.2026 Kultur
Auch die Burg Rötteln bei Lörrach gehört zu den Mitgliedern. Foto: zVg
Auch die Burg Rötteln bei Lörrach gehört zu den Mitgliedern. Foto: zVg

Kulturerbe für Baden-Württemberg

Der Verein Schlösser, Burgen, Gärten Baden-Württemberg hat ein Positionspapier unter dem Titel «Kulturerbe als Zukunftskapital für Baden-Württemberg» veröffentlicht. Darin formuliert der grösste ...

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