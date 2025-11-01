Schinznach Dorf: Heftige Kollision mit Gebäude

Am Freitagabend kollidierte eine Automobilistin heftig mit einem Gebäude. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Zudem wurde bei ihr eine qualifizierte Alkoholisierung festgestellt. Ihr wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen.

Am Freitagabend, 31. Oktober, kurz nach 17:30 Uhr, war eine 51-jährige Automobilistin mit ihrem Fahrzeug auf der Unterdorfstrasse in Schinznach Dorf unterwegs.

Auf der geraden Strasse geriet sie neben die Fahrbahn und kollidierte heftig mit einer Säule eines Gebäudes. Durch den Aufprall wurde die Lenkerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Bei der Überprüfung ihrer Fahrfähigkeit wurde eine qualifizierte Alkoholisierung festgestellt.

Aufgrund der starken Kollision mit der Säule war unklar, ob die Statik des Gebäudes beeinträchtigt wurde. Daher begutachtete ein Statiker die Situation. Dieser gab jedoch Entwarnung, sodass das Gebäude nicht gesichert werden musste.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Kantonspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet.

Der Führerausweis wurde der 51-Jährigen im Spital zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen.