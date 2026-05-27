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Schiffli versenken oder Hotel Schiff in die Zukunft führen

  27.05.2026 Leserbriefe

Das Hotel Restaurant Schiff ist das einzige Hotel in der Altstadt von Rheinfelden, das aus der guten alten Zeit des Kurortes stammt. Die Salzgewinnung und die durch die Rheinfelder Natursole entstandene Kurtradition hat dank der Eisenbahn und den Brauereien das Bild der Stadt bis heute ...

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