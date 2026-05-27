Schiffli versenken oder Hotel Schiff in die Zukunft führen

Das Hotel Restaurant Schiff ist das einzige Hotel in der Altstadt von Rheinfelden, das aus der guten alten Zeit des Kurortes stammt. Die Salzgewinnung und die durch die Rheinfelder Natursole entstandene Kurtradition hat dank der Eisenbahn und den Brauereien das Bild der Stadt bis heute ...

Das Hotel Restaurant Schiff ist das einzige Hotel in der Altstadt von Rheinfelden, das aus der guten alten Zeit des Kurortes stammt. Die Salzgewinnung und die durch die Rheinfelder Natursole entstandene Kurtradition hat dank der Eisenbahn und den Brauereien das Bild der Stadt bis heute geprägt. Diese Entwicklung hat dazu beigetragen, die Stadt zur heutigen Blüte zu führen. Rheinfelden ist ein Arbeits- und Wohnort mit grosser Qualität geworden. Unsere liebenswerte Stadt hat sich in den letzten 50 Jahren vom behäbigen Kurort zu einem dynamischen Gesundheitsort mit sehr grosser Aufenthaltsqualität entwickelt. Leider kann die Gastronomie nicht immer mithalten. Traditionsbetriebe wie der Salmen, früher mit Saalbau und Rheinterrasse, ebenso das Restaurant Feldschlösschen Stadt mit bewirteten Räumen im 1. Stock, sind nicht mehr das, was sie mal waren. Die Hotels Krone mit Garten am Rhein nebst Storchen, Adler und Engel sind heute Wohnhäuser.

Das Schiff war jahrzehntelang ein Mittelpunkt für das gesellschaftliche und kulturelle Leben im Städtli. Legendär die Feste im Saal. Das erste Kino wurde im Schiff betrieben. Versammlungslokal, Vereinslokal und Festlokal für allerlei Anlässe. Die leitenden Mitarbeiter vom Schützen, Eden und Schiff haben sich für unser Rheinfelden eingesetzt und Verantwortung übernommen bei Pro Altstadt, Tourismus und Gewerbeverein. Vielen Dank.

Und was nun? Die karge Mitteilung der Schützen Immobilien AG an Aktionäre und die Presse: Betrieb noch bis Ende Oktober – Das Hotel Schiff am Rhein wird verkauft. Ist das eine Kommunikationspanne oder einfach nur schlechter Stil? Viele Kleinaktionäre haben sich beteiligt, um die Restaurants von Hotel Schützen, Eden und Schiff für die Öffentlichkeit zu erhalten. Nicht die Gewinnaussichten waren ausschlaggebend, sondern die Geschäftspolitik von Dr. Roland Ziehlmann und den weiteren Persönlichkeiten wie Dr. Samuel Rom, Dr. Hanspeter Fluri, Chris Leemann, Albi Wuhrmann und Martin Sonderegger. Die Direktion von Walburga Kunz führt die Betriebe mit ruhiger Hand, von Nora Mugwika und allen Mitarbeitern wird der Gast freundlich und kompetent bedient.

Ich frage nur, verkauft man so ein Haus und möchte noch einen anständigen Preis dafür? Oder ist es lukrativer daraus Eigentumswohnungen mit Tiefgarage an der Marktgasse zu bauen? Die Stadtbehörde sollte ein solches Vorhaben jetzt schon als nicht bewilligungsfähig deklarieren. Oder droht eine jahrelange Bauruine und unsere Regierung wird wohl dann auch so was bewilligen.

Dem Schiff wird der Stecker gezogen – tun wir was!

RUEDI BERNER, RHEINFELDEN