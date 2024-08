Ueken: Brand auf entlegenem Hof

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Ueken geriet am Montagmorgen eine Scheune in Brand. Diese wurde samt Maschinen und Gerätschaften ein Raub der Flammen. Immerhin konnte die Feuerwehr den Stall schützen. Menschen und Tiere blieben unverletzt.

