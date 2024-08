Scheune in Ueken niedergebrannt

Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Ueken geriet am Montagmorgen eine Scheune in Brand. Menschen und Tiere kamen keine zu Schaden. Die Scheune hingegen wurde mitsamt darin eingestellter Maschinen und Fahrzeuge ein Raub der Flammen.

Betroffen war ein Landwirtschaftsbetrieb im Gebiet Zassehalde oberhalb von Ueken. Eine Spaziergängerin sah am Montag, 12. August, um 8.20 Uhr aus einiger Distanz Flammen, die aus einem Scheunentor schlugen. Sofort verständigte sie die auf dem Hof tätige Familie, welche dann die Feuerwehr alarmierte.

Rasch unter Kontrolle

Mehrere umliegende Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot aus. Als die Löschkräfte beim entlegenen Hof eintrafen, brannte die Scheune bereits lichterloh. Rasch gelang es der Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu bringen und den Übergriff auf den Stall sowie auf das Strohlager zu verhindern.

Mensch und Tier unbeschadet

Noch während die Feuerwehr anrückte, gelang es der Familie mit Hilfe von Nachbarn, das im Stall befindliche Vieh ins Freie zu treiben. Somit kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Die Scheune hingegen wurde mitsamt darin eingestellter Maschinen und Fahrzeuge ein Raub der Flammen. Der Sachschaden ist gross, lässt sich aber noch nicht beziffern.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (mgt)