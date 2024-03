Auch dieses Jahr werden an Ostern nicht nur Hasen und Eier, sondern auch das «Zeiniger Schäsli 2023» verteilt. Die Vernissage der druckfrischen 37. Ausgabe der Zeininger Dorfchronik geht am Montag, 25. März, um 18 Uhr, in der Bibliothek über die Bühne. Das Schäsli-Redaktionsteam freut sich auf viele Gäste aus der ganzen Bevölkerung. (jtz)