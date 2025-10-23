Schade, schon wieder vorbei!

NFZ-Schatzsuche 2025 in Herznach-Ueken und Obermumpf

In der Natur unterwegs sein, anhand einer Schatzkarte einen Zahlencode herausfinden und damit am Zielort die Schatzkiste öffnen: Auch die zehnte Durchführung der Schatzsuche der Neuen Fricktaler Zeitung hat diesen Sommer und Herbst Gross und Klein zum Abenteuer daheim im schönen Fricktal bewogen.

Susanne Hörth

Über 2000! Was für eine tolle Zahl. Und doch sind es weit mehr Frauen, Männer und Kinder, die in diesem Sommer die NFZ-Schatzsuche in Obermumpf, in Herznach-Ueken oder sogar in beiden Gemeinden unter die Füsse genommen haben. Die rund 2000 sind diejenigen Schatzsucherinnen und Schatz sucher, die eine Karte mit ihren Namen an den Zielorten in die Schatzkisten gelegt und damit an den Wettbewerben teilgenommen haben. Der Weg zu den Truhen führte über gewundene Wege, lauschige Waldpfade, manchmal verwurzelte Steigungen hin zu wunderschönen Verweilplätzen mit tollen Aussichten über die Landschaft.

Die eingesandten Selfies zeigen strahlende Gesichter von Eltern mit ihren Kindern, Grosseltern mit ihren Enkeln, Erwachsenengruppen und mehr. Die Bilder erzählen von vergnügtem Miteinander, niederschwelligem Freizeitangebot zuhause im Fricktal und Geniessen der schönen Natur. Mit Freude nimmt das NFZ-Team zudem die schönen Rückmeldungen zur Kenntnis, welche regelmässig per Mail auf der Redaktion eintreffen. Eine kleine Auswahl davon nachstehend:

«Die Wanderung war wundervoll, den Code zu knacken fanden wir toll!»

«Ein grosses Lob und Danke, dass wir jedes Jahr zwei tolle Schatzsuchen erleben dürfen!»

«Lustig war unsere Schatzsuche.»

«Bei Regen gestartet – bei Sonnenschein beendet …»

«Gemeinsam sind wir auf geheimer Mission unterwegs – irgendwo zwischen Abenteuer, Wahnsinn und einer guten Ausrede für Kuchenpausen!»

«Alle Jahre wieder machen wir in den Sommerferien die Schatzsuche und immer ist es sehr spannend. Wir sind bei diesem Sommerferien-Angebot seit Anfang dabei.»

Apropos Anfang. Seit das regionale Schatzsuche-Abenteuer 2016 gestartet ist, haben bis heute sage und schreibe über 20 000 Personen teilgenommen. Die bisherigen Routen führten durch Laufenburg, Rheinfelden, Frick, Möhlin, Magden, Gipf-Oberfrick, Wallbach, Zeihen, Stein, Kaisten, Mettauertal, Kaiseraugst, Rheinfelden, Laufenburg, Schwaderloch, Wegenstetten, Zeiningen, Wittnau und dieses Jahr nun durch Herznach-Ueken und Obermumpf.

Gemeinsam für eine schöne Sache zuhause im Fricktal

Das Miteinander ist es, welches die NFZ-Schatzsuche überhaupt erst möglich macht. Das NFZ-Team bedankt sich sehr bei allen beteiligten und unterstützenden Personen, in diesem Jahr bei den beiden Gastgemeinden Herznach-Ueken und Obermumpf, den Firmen und natürlich den Fricktaler Raiffeisenbanken für die Partnerschaft. Ein besonderer Dank gilt ebenfalls den beiden Gastrobetrieben «Rössli» in Obermumpf und «Löwen» in Herznach-Ueken. Sie haben während der Schatzsuche-Zeit die Schatztruhen «gehütet».

Wer bei der Schatzsuche mitmachte, hatte zum einen die Chance auf einen Gewinn bei den Monatsverlosungen. Gleich sechsmal wurde zum Abschluss der diesjährigen Schatzsuche je ein Goldvreneli verlost. Gewonnen haben Elias Schwarz aus Laufenburg, Aline Boutellier aus Gansingen, Melissa Scheuber aus Oeschgen, Malia Weiss aus Stein, Joela Stocker aus Obermumpf und Serafina Engler aus Möhlin. Die NFZ gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich.

Nach der Schatzsuche ist vor der Schatzsuche

Schon heute freut sich das NFZ-Schatzsuche-Team, im nächsten Sommer und Herbst, wieder viele Leute für die beiden Routen begeistern zu können. In welchen beiden Gemeinden sie dann stattfinden werden, ist aktuell noch ein gut gehütetes Geheimnis. Das macht das Schatzabenteuer jetzt schon ein wenig spannend. Die Schatztruhen sind nun bis zur kommenden Schatzsuche 2026 verstaut.