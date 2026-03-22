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Sanierung und Neubau von Gemeindeinfrastruktur

  22.03.2026 Herznach-Ueken
Der Gemeinderat von Herznach-Ueken von rechts: Fredy Rubin, Pia Bürgi (Gemeindeschreiberin), Gerhard Zumsteg (Vizepräsident), Doris Frey (Gemeindepräsidentin), Michael Buik, Hansruedi Rubin. Moderation: Françoise Moser. Foto: zVg
Der Gemeinderat von Herznach-Ueken von rechts: Fredy Rubin, Pia Bürgi (Gemeindeschreiberin), Gerhard Zumsteg (Vizepräsident), Doris Frey (Gemeindepräsidentin), Michael Buik, Hansruedi Rubin. Moderation: Françoise Moser. Foto: zVg

Der Gemeinderat Herznach-Ueken hat seine Legislaturziele festgelegt

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