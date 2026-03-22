Sanierung und Neubau von Gemeindeinfrastruktur

Seit Januar 2023 sind Herznach und Ueken eine Gemeinde. Jetzt hat der neu zusammengesetzte Gemeinderat anlässlich einer Klausur seine Legislaturziele festgelegt. Im Fokus: der Abschluss einer umfassenden ...

Der Gemeinderat Herznach-Ueken hat seine Legislaturziele festgelegt

Seit Januar 2023 sind Herznach und Ueken eine Gemeinde. Jetzt hat der neu zusammengesetzte Gemeinderat anlässlich einer Klausur seine Legislaturziele festgelegt. Im Fokus: der Abschluss einer umfassenden Liegenschaftsstrategie unter Berücksichtigung der notwendigen Sanierung von Gemeindehaus und Schulhaus.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Bau einer Mehrfachturnhalle, welche in erster Linie den ortsansässigen Sportvereinen zugutekommen soll. «Diese umfassenden Investitionsprojekte werden erheblichen Einfluss auf die heute gute Finanzlage haben», hält der Gemeinderat in der Medienmitteilung fest. So gelte es, die zeitliche Umsetzung und den Umfang der Investitionen sorgfältig zu klären.

Herznach-Ueken liegt trotz Durchgangsverkehr idyllisch gelegen im naturverbundenen Staffeleggtal. Als Juraparkgemeinde ist sie eingebettet in intakten Naturlandschaften. Zahlreiche Orte in der Umgebung aber auch im Dorf laden zum geselligen Zusammensein ein. «Überhaupt ist der gesellschaftliche Zusammenhalt verbunden mit einem starken Heimatgefühl ein grosses Plus der Gemeinde», hält der Gemeinderat weiter fest. «Gemeinsam wird so in den kommenden Jahren ein Alterskonzept entstehen, welches den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung gerecht werden soll. Neue Wohnformen wie betreutes Wohnen, aber auch neue Dienstleistungen wie zum Beispiel Entlastungsmöglichkeiten bei der Angehörigenpflege werden thematisiert. Wunsch ist es, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Herznach-Ueken möglichst lange in der vertrauen Umgebung wohnen und vom engen sozialen Austausch profitieren können. Neue Begegnungsplätze für Jung und Alt machen das Zusammenleben zusätzlich attraktiv. Ein jährliches Kulturangebot unter dem Patronat der Ortsbürgergemeinde wird für weitere gesellige Momente sorgen.»

Ein weiterer gewichtiger Schwerpunkt werde die Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung sein. Ab 2028 soll gemeinsam mit der Bevölkerung das räumliche Entwicklungsleitbild entstehen. «Dieser wichtige Prozess bietet die Grundlage, für Herznach-Ueken die raumplanerischen Weichen für die kommenden fünfzehn Jahre zu stellen und unter anderem auch die Frage nach günstigem Wohnraum zu klären. Mit der Realisierung der neuen Bau- und Nutzungsordnung sind beide Ortsteile auf dem gleichen gesetzlichen Stand.»

Themen, welche Herznach-Ueken momentan beschäftigen, sind aktuell die flächendeckende Einführung von Tempo 30. Ob deren Umsetzung erfolgt, wird die Urnenabstimmung vom 14. Juni 2026 zeigen. Auch hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, die Grünabfuhr zu optimieren, bis Ende 2027 das Parkierungskonzept und im Bereich der Wasserversorgung den Neubau des Reservoirs zur Verabschiedung an der Gemeindeversammlung ausgearbeitet zu haben.

Bei all diesen Arbeiten sei der Weg zum Ziel entscheidend. «Die Bereitschaft der Bevölkerung, sich für das Dorf einzubringen, ist gross, so wie auch die Verbundenheit mit der Wohngemeinde. Der Gemeinderat weiss um diese Werte und ist überzeugt, dass über die kommenden Jahre Herznach-Ueken seine Attraktivität als umweltbewusste Wohngemeinde für alle Generationen halten wird.» (mgt/sir)