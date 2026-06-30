Sanierte Fécamp-Halle eingeweiht

Nach vier Jahren Bauzeit im laufenden Betrieb ist die Sanierung der Fécamp-Halle in Badisch Rheinfelden abgeschlossen. Kürzlich konnte die einzige Dreifeldsporthalle der Stadt daher im Beisein von Vertretern des Georg-Büchner-Gymnasiums, der Stadt, des Gemeinderats und der ...

Nach vier Jahren Bauzeit im laufenden Betrieb ist die Sanierung der Fécamp-Halle in Badisch Rheinfelden abgeschlossen. Kürzlich konnte die einzige Dreifeldsporthalle der Stadt daher im Beisein von Vertretern des Georg-Büchner-Gymnasiums, der Stadt, des Gemeinderats und der Baufirmen offiziell eingeweiht und wieder ihrer Bestimmung übergeben werden.

Dabei zeigte sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt mit dem Ergebnis hoch zufrieden und erklärte: «Die zukunftsweisende Sanierung der Sporthalle ist gelungen.» Damit seien «gute Voraussetzungen für den Sport in unserer Stadt geschaffen worden». (mgt)