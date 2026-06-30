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Sanierte Fécamp-Halle eingeweiht

  30.06.2026 Badisch Rheinfelden

Nach vier Jahren Bauzeit im laufenden Betrieb ist die Sanierung der Fécamp-Halle in Badisch Rheinfelden abgeschlossen. Kürzlich konnte die einzige Dreifeldsporthalle der Stadt daher im Beisein von Vertretern des Georg-Büchner-Gymnasiums, der Stadt, des Gemeinderats und der ...

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