Samichlaus sammelte 600 Franken für guten Zweck

Am 5. und 6. Dezember besuchten der Samichlaus und sein Schmutzli die Sissler Kinder und brachten deren Augen zum Strahlen. Der Reingewinn aus den Spenden kommt dem Verein «Sternentaler. ch» zugute.

Reingewinn für «Sternentaler.ch»

Die Kinder trugen stolz ihre Verse und Lieder vor, und jedes Gedicht fand dankbar ein Ohr bei Samichlaus und Schmutzli. Dank der grosszügigen Spenden der besuchten Familien und der Gemeinde Sisseln konnte ein Reingewinn von 600 Franken erwirtschaftet werden. Diesen Betrag spendet der Theaterverein Spielleute Sisseln − alljährlicher Organisator des Samichlaus in Sisseln – vollumfänglich dem Verein «Sternentaler.ch», eine Insel für Familien mit schwerkranken und behinderten Kindern sowie Sternenkindern

In Zeiten, in denen das Schicksal fordert und manchmal den Alltag fast unerträglich macht, sind kleine Inseln für diese Familien Gold wert und manchmal sogar überlebensnotwendig, um weitermachen zu können. Sternentaler sorgt für solche Insel-Momente und baut dazu ein breites Netzwerk von Menschen auf, die bereit sind zu helfen, kurzoder langfristig, persönlich oder finanziell.

Theaterverein dankt

Der Theaterverein Spielleute Sisseln dankt ganz herzlich für das Vertrauen und allen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.

Seit 20 Jahren sind der Samichlaus und sein Schmutzli voller Herzblut mit dabei. Zu diesem Jubiläum überraschte die Präsidentin die beiden nach ihrem wertvollen Einsatz mit einem kleinen Apéro und überreichte ihnen eine grosse Flasche Prosecco und eine «Sternenlaterne». Im Namen des Theatervereins Spielleute Sisseln und der Gemeinde Sisseln dankt sie ihnen von Herzen für den grossen Einsatz und den Erhalt dieses schönen Brauchtums.