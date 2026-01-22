Immobilien
Samichlaus sammelte 600 Franken für guten Zweck

  22.01.2026 Sisseln
Seit 20 Jahren sind der Samichlaus und sein Schmutzli jeweils voller Herzblut in Sisseln unterwegs. Foto: zVg
Seit 20 Jahren sind der Samichlaus und sein Schmutzli jeweils voller Herzblut in Sisseln unterwegs. Foto: zVg

Am 5. und 6. Dezember besuchten der Samichlaus und sein Schmutzli die Sissler Kinder und brachten deren Augen zum Strahlen. Der Reingewinn aus den Spenden kommt dem Verein «Sternentaler. ch» zugute.

Reingewinn für «Sternentaler.ch»
