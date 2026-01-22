Sachbeschädigung bei neuer Sportanlage

Ende 2025 wurde die neue Calisthenics-Anlage in Kaisten erstellt. Die offizielle Einweihung findet erst im Frühling statt. Zuvor muss bereits ein Schaden behoben werden. Wie die Gemeinde mitteilt, kam es um den Jahreswechsel zu sichtbaren Schäden an den Fallschutzmatten. Verursacht ...

Ende 2025 wurde die neue Calisthenics-Anlage in Kaisten erstellt. Die offizielle Einweihung findet erst im Frühling statt. Zuvor muss bereits ein Schaden behoben werden. Wie die Gemeinde mitteilt, kam es um den Jahreswechsel zu sichtbaren Schäden an den Fallschutzmatten. Verursacht worden seien sie durch unsachgemäss abgebranntes Feuerwerk. (sh)