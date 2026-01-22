Immobilien
Sachbeschädigung bei neuer Sportanlage

  22.01.2026 Kaisten
Die Fallschutzmatten weisen Brandspuren auf. Foto: Susanne Hörth
Die Fallschutzmatten weisen Brandspuren auf. Foto: Susanne Hörth

Ende 2025 wurde die neue Calisthenics-Anlage in Kaisten erstellt. Die offizielle Einweihung findet erst im Frühling statt. Zuvor muss bereits ein Schaden behoben werden. Wie die Gemeinde mitteilt, kam es um den Jahreswechsel zu sichtbaren Schäden an den Fallschutzmatten. Verursacht ...

