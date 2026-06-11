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Sabine Wülser verabschiedet

  11.06.2026 Böztal
Für einmal im Mittelpunkt: Sabine Wülser. Foto: Vreni Weber
Für einmal im Mittelpunkt: Sabine Wülser. Foto: Vreni Weber

Ein ungewöhnliches Bild zeigte sich den Gottesdienst-Teilnehmenden am 31. Mai in der Kirche Bözen. Sabine Wülser, als Katechetin stets umgeben von Kindern, oder unterwegs im Team, stand für einmal ganz allein im Mittelpunkt. Der ihr gewidmete Abschieds-Gottesdienst mit Pfarrer ...

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