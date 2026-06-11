Ein ungewöhnliches Bild zeigte sich den Gottesdienst-Teilnehmenden am 31. Mai in der Kirche Bözen. Sabine Wülser, als Katechetin stets umgeben von Kindern, oder unterwegs im Team, stand für einmal ganz allein im Mittelpunkt. Der ihr gewidmete Abschieds-Gottesdienst mit Pfarrer ...

Ein ungewöhnliches Bild zeigte sich den Gottesdienst-Teilnehmenden am 31. Mai in der Kirche Bözen. Sabine Wülser, als Katechetin stets umgeben von Kindern, oder unterwegs im Team, stand für einmal ganz allein im Mittelpunkt. Der ihr gewidmete Abschieds-Gottesdienst mit Pfarrer Volker Houba nach über 30 Jahren kirchlicher Arbeit zeigte ihr grosses Engagement auf und berührte.

Mit persönlichen Worten dankten Kirchenpf legepräsident René Feierabend und Kirchenpf legerin Karin Läng, Sabine Wülser für unzählige Sonntagsschul- und Religions-Stunden, liebevoll gestaltete Gottesdienste, mitgetragene Frühlingslager, abwechslungsreiche Sommerferienplausch-Veranstaltungen, Erlebnistage, Weihnachtsspiele, vor allem aber für ihr stets offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder. Mit viel Freude, Geduld und Humor hat sie es verstanden, den Kindern Werte zu vermitteln und ihnen den Glauben mit Begeisterung (be)greifbar zu machen. Mit einer Segnung, Blumen, einem Gutschein und einem Erinnerungsalbum wurde Sabine Wülser verabschiedet. Mit berührenden Worten danke sie für das geschenkte Vertrauen. (vwe/)