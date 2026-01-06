Immobilien
Rutschfreies Anstossen mit altbekannten Neuen

  06.01.2026 Herznach-Ueken
Mit diesem prächtigen Buffet machten es Sandra Winter und Jürg Leuenberger vom Café Cholm den Gästen einfach, gut ins neue Jahr zu starten. Fotos: Simone Rufli
Für Doris Frey war es der erste Neujahrsapéro als Gemeindepräsidentin von Herznach-Ueken, für die beiden neuen Gemeinderäte Fredy Rubin und Michael Buik der Einstand.

Simone Rufli

Gemeindepräsidentin Doris Frey gab gleich zu Beginn der Hoffnung ...

