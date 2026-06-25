Rundum gelungenes Fischessen

Der Männerchor Obermumpf durfte kürzlich das bisher erfolgreichste Fischessen seiner Geschichte durchführen. Dass ein kleiner Verein eine Festhütte mit 400 Sitzplätzen während zweier Tage mehrmals füllen kann, und alle Gäste nach dem Besuch immer voll des ...

Der Männerchor Obermumpf durfte kürzlich das bisher erfolgreichste Fischessen seiner Geschichte durchführen. Dass ein kleiner Verein eine Festhütte mit 400 Sitzplätzen während zweier Tage mehrmals füllen kann, und alle Gäste nach dem Besuch immer voll des Lobes sind, fasziniert schon seit Jahren.

Unkompliziert und effizient unterstützen verschiedene Dorfvereine einander. Beispiel Turnverein, der seit Jahren beim Festhütten-Aufund Abbau mithilft, und aktuell der gelungene Einstand der «Guggemusig Räblüüs». Dazu gesellen sich sehr viele Vereinsangehörige und Freunde. Alle Männerchörler arbeiten mit grossem Einsatz und hoher Kompetenz. Eine beeindruckende Kücheninfrastruktur in den Räumen der Garage Müller bildet das Rückgrat des Festes. Nicht zu vergessen sind auch die immer hervorragenden Back- und Konditoreiwaren, die allerdings an beiden Tagen schon nach wenigen Stunden bis «auf’s letzte Brösmeli» ausverkauft waren. Ein Flyer erinnerte daran, dass hier ein Männerchor am Werke ist. Er wirbt um Projektsänger und Kameraden, welche sich für die Probearbeit am nächsten Konzert begeistern lassen. «Seid alle herzlich zu diesem Abenteuer eingeladen, auch wenn ihr nicht zu den Startenören gehört!», so der Tonfall. Die Proben finden jeweils am Mittwoch um 19.30Uhr in der Unterkirche statt, das Konzert wird am 14. November durchgeführt. (HM/)