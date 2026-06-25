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Rundum gelungenes Fischessen

  25.06.2026 Obermumpf
Gutgefüllte Festhütte beim Fischessen in Obermumpf. Foto: zVg
Gutgefüllte Festhütte beim Fischessen in Obermumpf. Foto: zVg

Der Männerchor Obermumpf durfte kürzlich das bisher erfolgreichste Fischessen seiner Geschichte durchführen. Dass ein kleiner Verein eine Festhütte mit 400 Sitzplätzen während zweier Tage mehrmals füllen kann, und alle Gäste nach dem Besuch immer voll des ...

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