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RUND UM ZEININGEN

  29.05.2026 Zeiningen
Foto: zVg
Foto: zVg

An der traditionellen Bannbereisung Zeiningen, organisiert vom Kulturförderverein, nahmen über 70 Personen teil. Seppi Brogli und Pius Kalt führten durch die Landschaft. Bei der Zwischenverpflegung vermittelte der stellvertretende Förster Marc Oeschger Wissenswertes über ...

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