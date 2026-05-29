RUND UM ZEININGEN

An der traditionellen Bannbereisung Zeiningen, organisiert vom Kulturförderverein, nahmen über 70 Personen teil. Seppi Brogli und Pius Kalt führten durch die Landschaft. Bei der Zwischenverpflegung vermittelte der stellvertretende Förster Marc Oeschger Wissenswertes über ...

An der traditionellen Bannbereisung Zeiningen, organisiert vom Kulturförderverein, nahmen über 70 Personen teil. Seppi Brogli und Pius Kalt führten durch die Landschaft. Bei der Zwischenverpflegung vermittelte der stellvertretende Förster Marc Oeschger Wissenswertes über Wald, Natur und über aktuelle Themen im Forstbetrieb. Den Anlass liess man in gemütlicher Runde ausklingen – mit dem traditionellen Spezial-Schüblig, der zum Abschluss serviert wurde. Die grosse Beteiligung und die ausgezeichnete Stimmung machten die Bannbereisung auch in diesem Jahr zu einem rundum gelungenen Anlass. (mgt)