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Rolf Herzog gewinnt Silber

  20.03.2026 Wallbach, Sport
Die vier Besten (von links): Rolf Herzog (2. Platz, Wallbach), Sven Scheidegger (1. Platz, Eriswil), Martin Slanzi (3. Platz, Alpnach-Dorf) und Werner Blatter (4. Platz, Oberried am Brienzersee) Foto: zVg
Die vier Besten (von links): Rolf Herzog (2. Platz, Wallbach), Sven Scheidegger (1. Platz, Eriswil), Martin Slanzi (3. Platz, Alpnach-Dorf) und Werner Blatter (4. Platz, Oberried am Brienzersee) Foto: zVg

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