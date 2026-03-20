Rolf Herzog gewinnt Silber

Rund 60 Keglerinnen und Kegler haben am 47. Schweizer Einzelcup im Kegeln teilgenommen. Die Schweizerische Freie Keglervereinigung führte den Grossanlass in Luzern durch. Zur Teilnahme qualifiziert war, wer es bei der Schweizer Meisterschaft 2025 unter die ...

Kegeln: Einzelcup in Luzern

Rund 60 Keglerinnen und Kegler haben am 47. Schweizer Einzelcup im Kegeln teilgenommen. Die Schweizerische Freie Keglervereinigung führte den Grossanlass in Luzern durch. Zur Teilnahme qualifiziert war, wer es bei der Schweizer Meisterschaft 2025 unter die 120 Besten geschafft hatte, ungeachtet der Kategorie.

Nach harten Kampftagen landeten Sven Scheidegger (Eriswil) und der Wallbacher Rolf Herzog schliesslich im Final. Dort setzte sich der Berner deutlich gegen den Fricktaler durch.

Die Teilnehmenden des Schweizer Einzelcups bewiesen hohes Präzisionsn iveau, kegeltech n isches Know-how und mentale Stärke. Sie kämpften hart gegeneinander und pf legten dennoch eine gute Kameradschaft. Denn diese ist im Kegelsport mindestens ebenso wichtig wie gute Resultate. (mgt)