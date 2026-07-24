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Roche solide unterwegs

  24.07.2026 Basel

In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies zu konstanten Wechselkursen einer Zunahme von 6,0 Prozent entspricht, bedeutet dies in Schweizer Franken ein Minus von 2,0 Prozent. Der erstarkte Schweizer Franken hat dazu ...

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