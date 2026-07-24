Roche solide unterwegs

In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies zu konstanten Wechselkursen einer Zunahme von 6,0 Prozent entspricht, bedeutet dies in Schweizer Franken ein Minus von 2,0 Prozent. Der erstarkte Schweizer Franken hat dazu ...

In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies zu konstanten Wechselkursen einer Zunahme von 6,0 Prozent entspricht, bedeutet dies in Schweizer Franken ein Minus von 2,0 Prozent. Der erstarkte Schweizer Franken hat dazu geführt. Mit 23,6 Milliarden steuerte die Pharmasparte den Hauptteil zum Gruppenumsatz bei. Im Diagnostik-Geschäft setzte Roche 6,7 Milliarden um. Das operative Kernergebnis, das Analysten als Richtgrösse nutzen, erreichte 11,9 Milliarden Franken. Mit den ausgewiesenen Zahlen liegt Roche im Rahmen der Analystenschätzungen. Für den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt das Management um CEO Thomas Schinecker die bisherigen Erwartungen. Zu konstanten Wechselkursen sollen die Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich ansteigen.

(nfz)