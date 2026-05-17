Rheinfelden: Verletzte Person aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Am späten Samstagabend wurde bei der Einfahrt des Parkhauses Rhyparking in Rheinfelden eine verletzte männliche Person von Drittpersonen aufgefunden. Die Person wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Umstände sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit unklar. Die Polizei sucht Auskunftspersonen.



Am Samstag, 16. Mai 2026, kurz vor 22.30 Uhr, meldeten Drittpersonen beim Sanitätsnotruf, dass sie eine am Boden liegende männliche Person aufgefunden hätten. Diese sei nicht ansprechbar und habe eine Kopfverletzung. Aufgrund der unklaren Umstände wurde auch die Kantonspolizei aufgeboten.



Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der verletzten Person um einen 65-jährigen Schweizer. Dieser wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht.



Derzeit ist unklar, ob es sich um ein Delikt oder ein Unfallgeschehen handelt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.



Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder sich zum besagten Zeitpunkt beziehungsweise kurz zuvor beim Parkhaus Rhypark in Rheinfelden oder in der näheren Umgebung aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlung Nord in Baden zu melden (Tel. 056 200 11 11 oder per E-Mail ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch).

