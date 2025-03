Rheinfelden: Unfall auf der Autobahn fordert Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Autobahn A3 in Rheinfelden in Fahrtrichtung Zürich. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 50-jährige Automobilistin mit ihrem Toyota im stockenden Verkehr auf die stehende Kolonne auf, wonach die vorderen drei Fahrzeuge zusammengeschoben

wurden. An allen beteiligten Fahrzeugen sowie der Autobahneinrichtung entstand Sachschaden.



Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Lenkerin des Toyotas kurzzeitig nicht auf die Fahrt konzentriert war und es folglich zur Kollision kam. Die Lenkerin wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige

gebracht. (mgt/nfz)