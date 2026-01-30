Rheinfelden und Parkhäuser – unglaublich

«Das neue Parkhaus lässt auf sich warten». NFZ vom 27. Januar.

Gemäss NFZ vom 27. Januar will die Stadt beim jetzigen Parkplatz bei den Sportanlagen Schiffacker ein oberirdisches Parkhaus erstellen. Dieses soll verglichen mit den jetzigen 120 Parkplätzen eine Aufstockung auf insgesamt 202 Parkplätze bringen. Geschätzte Kosten für das Parkhaus: 7,3 Millionen Franken. Mit anderen Worten, die Stadt will für 82 zusätzliche Parkplätze (und 60 Veloparkplätze) 7,3 Millionen Franken ausgeben, was den unglaublichen Betrag von 89 000 Franken pro zusätzlichen Parkplatz ergibt. Ich habe noch nie so einen absurden Preis pro Parkplatz gesehen. Der Clou dabei: Die Stadt wollte ursprünglich die Tiefgarage bei der Dreifachturnhalle Engerfeld mit einem Preis von 28 500 Franken pro Parkplatz nicht bauen mit der Begründung, bei den Sportanlagen Schiffacker könnten zusätzliche Parkplätze kostengünstiger erstellt werden! Die Gemeindeversammlung hat dann zum Glück anders entschieden. Absurd.

MARKUS TROTTMANN, RHEINFELDEN