Rheinfelden: Jugendlicher nach Einbruch festgenommen

Am frühen Sonntagabend, 25. August, zirka 17.30 Uhr, ging bei der kantonalen Notrufzentrale eine Meldung über einen Einbruch in die Migros in Rheinfelden ein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Regionalpolizei Unteres und Oberes Fricktal zum Einsatzort aus.

Kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete eine unbekannte Person aus dem Gebäude. Diese konnte nach einer kurzen Verfolgung angehalten und vorläufig festgenommen werden. Beim Einbrecher handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen aus der Region. Er führte diverses Deliktsgut mit sich, das dem Einbruch zugeordnet werden konnte.

Die Jugendanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mgt)