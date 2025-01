Rheinfelden: Fahrzeug entfernt sich trotz verletzter Person

In Rheinfelden entfernte sich am Mittwochmorgen ein Fahrzeug von einer Unfallstelle, ohne dass sich der Lenker oder die Lenkerin um einen verletzten Mann kümmerte. Die Kantonspolizei sucht nach dem Fahrzeug oder allfälligen Zeugen.

Kurz nach 9.15 Uhr kam es an der Hermann-Keller-Strasse zu einem Unfall. Ein aktuell unbekanntes Fahrzeug fuhr neben einem 83-jährigen Mann. Der Mann stürzte und verletzte sich beim Vorfall. Er musste in der Folge mit einer Ambulanz ins Spital transportiert werden, wie die Polizei mitteilt. Vor Ort wurden Aussagen aufgenommen, jedoch gab es bisher keine konkreten Hinweise auf das unbekannte Fahrzeug oder die lenkende Person. Einzig bekannt ist, dass sich das Fahrzeug in Richtung Park-Resort entfernt hatte, ohne dass sich die lenkende Person um den Verletzten kümmerte. Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf. Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, melden sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88 oder mobilepolizei.loge@kapo.ag.ch).