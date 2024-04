Rheinfelden blüht mit dem «Frühlingserwachen» auf

Für die Rheinfelder Geschäfte und Gastronomiebetriebe ist das «Frühlingserwachen» am 1. Mai ein wichtiger Anlass, der jeweils viele Leute anlockt. Die Organisatorinnen haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt.

Valentin Zumsteg

Der vergangene Winter war nicht kalt, aber nass. Viel Regen ist dem Leben in der Rheinfelder Altstadt nicht zuträglich, das zeigt die Erfahrung. Bei Niederschlag hat es kaum Besucher im Städtchen, was sich negativ auf den Umsatz auswirkt. Umso mehr freuen sich jetzt die Betreiber von Geschäften und Restaurants, dass mit dem Frühling wieder mehr Leben einkehrt. Ein Sinnbild für den Aufbruch ist das «Frühlingserwachen» der Detaillisten-Organisation Pro Altstadt, das am 1. Mai durchgeführt wird. Dieser Anlass hat sich – bei schönem Wetter – zu einem Publikumsmagneten entwickelt. «Das ‹Frühlingserwachen› ist wichtig für die Geschäfte und Restaurants im Städtchen. Im vergangenen Jahr hatte es sehr viele Leute, fast mehr als am Herbstmarkt», erklärt Tina Feldmann. Sie organisiert den Anlass zusammen mit Irene Luzi, Anina Steib, Walli Vromans und Mägi Steinacher.

«Einer der wichtigsten Anlässe»

Ähnlich wie Feldmann sieht es die Rheinfelder City-Managerin Corinne Caracuta. Aus ihrer Sicht ist das «Frühlingserwachen» einer der wichtigsten Anlässe für die Geschäfte und Gastrobetriebe in der Altstadt. «Der Event zieht Gäste von nah und fern an, die ihren freien Tag geniessen, shoppen und etwas erleben möchten.» Während in den Nachbarkantonen und im Badischen am «Tag der Arbeit» die Geschäfte geschlossen bleiben, haben in Rheinfelden am 1. Mai über 60 Läden und Restaurants geöffnet. «Zum Auftakt der warmen Jahreszeit zeigen wir den Gästen und der Bevölkerung das besondere Einkaufserlebnis in Rheinfelden. In den verwinkelten Gassen und der breiten Marktgasse verstecken sich viele kleine Boutiquen, Restaurants und Geschäfte mit einem reichen und vielseitigen Angebot», betont Caracuta.

Von 11 bis 17 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Auf dem Zähringerplatz präsentieren die Rheinfelder Modegeschäfte um 13 und um 15 Uhr die neusten Trends. Was früher Mode war, zeigt das Fricktaler Museum: «Es präsentiert bei der Modeschau Kleider von anno dazumal», erklärt Tina Feldmann. Auf dem Zähringerplatz werden auch verschiedene musikalische Auftritte zu sehen und zu hören sein. Wer es sportlich mag, kann sich an einer Fitness-Session oder einer Yoga-Class beteiligen, die vom Parkresort Rheinfelden offeriert werden. Mitmachen ist auch im Hof des Rathauses angesagt, dort gibt es Spiele für Gross und Klein. Daneben können sich die Besucherinnen und Besucher an einer kostenlosen Stadtführung beteiligen und auf den Storchennestturm steigen.

Papierschöpfen mit der Bibliothek

«Ebenfalls besonders ist, dass dieses Jahr das Museum, die Bibliothek und der Familienverein mit einem speziell für diesen Tag kreierten Angebot dabei sind. Wer noch nie Papier geschöpft hat, sollte dies unbedingt am Stand der Bibliothek in der Marktgasse ausprobieren», sagt die City-Managerin

«Schiff ahoi» heisst es bei der Rheinfelder Schifflände, dort soll der «Rhystärn» anlegen und Gäste per Schiff nach Rheinfelden bringen. Nicht weit entfernt – neben dem Roten Haus – ist ein Food Corner mit verschiedenen Angeboten vorgesehen. Insgesamt also beste Voraussetzungen, um einen gemütlichen Tag im Zähringerstädtchen zu verbringen und sich etwas zu gönnen.

www.proaltstadt.ch

Besucherfrequenz wird gemessen

Wie entwickelt sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher in der Rheinfelder Marktgasse? Dieser Wert ist für das City-Management und die Betriebe wichtig. Seit einigen Monaten werden die Besucher automatisiert gezählt. Beim Hotel Schiff und beim Rathaus sind entsprechende Geräte montiert, wie City-Managerin Corinne Caracuta gegenüber der NFZ erklärt. «Wir erfassen die Frequenzen; erstmals auch jene des Frühlingserwachens. Sobald uns eine angemessene Datenreihe vorliegt, können wir erste Schlüsse ziehen.» Dies soll in ein paar Monaten geschehen. (vzu)