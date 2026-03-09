Rheinfelden: Automobilist kollidiert heftig mit der Mittelleitplanke

Am Sonntagmorgen kollidierte ein Automobilist auf der A3 in Rheinfelden heftig mit der Mittelleitplanke. Er blieb unverletzt. Durch den Aufprall wurde die Mittelleitplanke aus der Verankerung gerissen und Trümmerteile verteilten sich in beiden Fahrtrichtungen. Dem Lenker wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen.

Kurz nach acht Uhr am Sonntagmorgen gingen mehrere Meldungen von Drittpersonen ein, die angaben, dass es soeben auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich zu einem schweren Selbstunfall gekommen sei. Der Lenker sei nicht verletzt. Es lägen jedoch in beiden Fahrtrichtungen Trümmerteile. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Unteres Fricktal sowie der Kantonspolizei aufgeboten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen unverletzten 25-jährigen Automobilisten sowie auf dessen stark deformierten BMW. Zudem war durch den Aufprall die Mittelleitplanke aus der Verankerung gerissen worden und ragte auf die Gegenfahrbahn. In beiden Fahrtrichtungen waren zudem Trümmerteile auf den Fahrbahnen verteilt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand war der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Mutmasslich aufgrund von Übermüdung und dem Einfluss von Alkohol kollidierte er zuerst mit der Randleitplanke am rechten Fahrbahnrand. Durch die Kollision schleuderte es das Fahrzeug quer über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke, wobei es zu einer heftigen Kollision kam. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach, bevor es quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Dem Autolenker wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen. Zudem wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Neben den Polizeikräften waren mehrere Mitarbeitende der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) mit der Instandstellung der Mittelleitplanke beschäftigt. Aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Reparaturarbeiten mussten die beiden Überholspuren bis kurz vor 14 Uhr für den Verkehr gesperrt bleiben.