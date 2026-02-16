Rheinfelden/A3: Gegen Leitplanke geprallt

Beim Beschleunigen kam am Sonntag ein Neulenker auf der Autobahn bei Rheinfelden ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Es entstand grosser Schaden, verletzt wurde niemand.

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 15. Februar 2026, gegen 22.45 Uhr beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost. Dort fuhr der 20-jährige Lenker eines BMW in Richtung Basel auf die Autobahn. Beim Beschleunigen verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den leistungsstarken, mit Sommerreifen ausgestatteten Wagen. Zuerst am Rand und dann noch in der Fahrbahnmitte prallte der BMW schleudernd gegen die Leitplanken und blieb demoliert auf der Autobahn stehen.

Verletzt wurde niemand. Am Auto sowie an den Leitplanken entstand hingegen grosser Schaden.

Die Kantonspolizei verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft.