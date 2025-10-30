Repair-Café und Ideenworkshop

Gemeinsamer Anlass für Wittnauer Bevölkerung

Am vergangenen Wochenende fand in Wittnau ein gemeinsamer Anlass der Energie- und Umweltkommission sowie der Stiftung für das Alter statt. Parallel zum bereits etablierten Repair-Café war die Bevölkerung eingeladen, ihre Ideen für den geplanten Spiel- und Begegnungsplatz einzubringen. Der rege besuchte Anlass wurde von der Jubla mit Kaffee und Kuchen kulinarisch bereichert.

Während sechs freiwillige Tüftlerinnen und Tüftler defekte Alltagsgegenstände begutachteten und davon 18 erfolgreich reparierten, diskutierten Jung und Alt am Ideenworkshop über mögliche Gestaltungselemente des geplanten Platzes. Themen wie Entdecken und Beobachten, Verstecken und Sich-Zurückziehen, Sich-Treffen und Sich-Begegnen, Gestalten und Verändern sowie Bewegen und Gesund-Fühlen standen im Zentrum der Gespräche.

Im Februar werden die Kinder nochmals nach ihren Ideen gefragt, und im Juni wird der Planungsvorschlag vorgestellt. Auch der Naturund Vogelschutzverein möchte mit einer naturnahen Gestaltung seinen Beitrag leisten. Die Stiftung für das Alter und das Planungsteam haben die Anregungen entgegengenommen und werden einen Umsetzungsvorschlag ausarbeiten.

Die beiden Organisatorinnen bedanken sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, Teilnehmenden und Gästen für ihr Engagement und Interesse. Gerne darf der 2. Mai 2026 bereits in die Kalender eingetragen werden – dann findet das nächste Repair-Café mit Flohmarkt statt, verbunden mit dem Tag der Sonne. (mgt)