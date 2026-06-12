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Religion und Medizin

  12.06.2026 Olsberg
Urs Pilgrim. Foto: zVg
Urs Pilgrim. Foto: zVg

Die Vereinigung Hortus Dei lädt am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr, zu einem Vortrag von Dr. med. Urs Pilgrim in der Stiftskirche Olsberg ein. Ausgehend von Architektur und Kunst in der Klosterkirche Olsberg wird Urs Pilgrim Zusammenhänge zwischen Religion und Medizin erläutern: ...

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