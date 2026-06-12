Die Vereinigung Hortus Dei lädt am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr, zu einem Vortrag von Dr. med. Urs Pilgrim in der Stiftskirche Olsberg ein. Ausgehend von Architektur und Kunst in der Klosterkirche Olsberg wird Urs Pilgrim Zusammenhänge zwischen Religion und Medizin erläutern: ...

Die Vereinigung Hortus Dei lädt am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr, zu einem Vortrag von Dr. med. Urs Pilgrim in der Stiftskirche Olsberg ein. Ausgehend von Architektur und Kunst in der Klosterkirche Olsberg wird Urs Pilgrim Zusammenhänge zwischen Religion und Medizin erläutern: Weshalb sind Religiosität und Spiritualität universell tief in uns Menschen verankert? Bilden Körper und Seele eine untrennbare Einheit? Wie wirken Heilpflanzen? Weitere interessante Fragestellungen ergeben sich aus den Themen der Entstehung von Visionen und Überlegungen dazu, ob Glaube Wunder bewirken kann. Der ärztliche Blick eröffnet überraschende, zum Teil auch ungewohnte Perspektiven. Vom mittlerweile pensionierten Hausarzt und Rheumatologen Dr. med. Urs Pilgrim, der sich für die Schnittstellen zwischen Religion und Medizin interessiert, sind zwei Bücher erschienen: «Was hilft? Medizin und Religion in Bildern aus dem Kloster Muri» und «Homo religiosus – Wo Biologie und Spiritualität sich berühren». Musikalisch begleitet wird der Anlass durch Martin Studer an der Orgel. Pflanzliche Umrahmung: Murii, Mutz und Bretscher Gartenbau. Der Eintritt ist frei. (mgt)

Besucher benützen bitte die Parkplätze unten an der Strasse und oberhalb des Areals. www.christkatholisch.ch/hortusdei