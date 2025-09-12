REISEBERICHT DES FTV ZEIHEN

Die Frauen des FTV Zeihens machten sich kürzlich gut gelaunt auf den Weg nach Braunwald. Im Restaurant Cristal gabs dann zuerst einen Kaffee und Gipfeli und dann ging es auf die 13,5 km lange Wanderung zum Urnerboden. Im «naTuri» unterhalb des Klausenpasses wurden dann die Zimmer ...

Am nächsten Morgen ging es mit der Seilbahn hoch hinauf zum Fisetengrat auf 2000 m. ü. M. Von dort aus ging es über die Gemsfairen Hütte zum Klausenpass. Von hier aus fuhren die Turnerinnen dann mit dem Postauto wieder zurück nach Linthal, wo die Frauen in den Zug nach Zürich stiegen und am Abend wieder in Zeihen ankamen. (mgt)