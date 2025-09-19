Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

REISE DES FTV HERZNACH-UEKEN

  19.09.2025 Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vereinsreise startete mit einer kleinen Bahn-Odyssee, die für viel Gelächter sorgte. In Tschugg angekommen, ging es nach Kaffee zum 18 Bahnen umfassenden Swin-Golf-Feld und am Nachmittag weiter nach Avenches auf einen Rundgang durchs Städtchen mit römischem Amphitheater ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote