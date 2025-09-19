REISE DES FTV HERZNACH-UEKEN

Die Vereinsreise startete mit einer kleinen Bahn-Odyssee, die für viel Gelächter sorgte. In Tschugg angekommen, ging es nach Kaffee zum 18 Bahnen umfassenden Swin-Golf-Feld und am Nachmittag weiter nach Avenches auf einen Rundgang durchs Städtchen mit römischem Amphitheater ...

Die Vereinsreise startete mit einer kleinen Bahn-Odyssee, die für viel Gelächter sorgte. In Tschugg angekommen, ging es nach Kaffee zum 18 Bahnen umfassenden Swin-Golf-Feld und am Nachmittag weiter nach Avenches auf einen Rundgang durchs Städtchen mit römischem Amphitheater und schliesslich zur Jugendherberge. Ein feines Znacht in Murten rundete den Tag gesellig ab. Am Samstag stand die Wanderung nach Vallamand samt Schifffahrt nach Murten an. Dort genossen wir einen Drink im wunderschön gelegenen Beach House, spazierten über die historische Ringmauer und schlenderten durchs charmante Städtchen, bevor wir uns in der Chesery & Brocante kulinarisch verwöhnen liessen. (mgt)



