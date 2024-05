Fraktionspräsidentin Désirée Stutz aus Möhlin wird nicht SVP-Kandidatin bei den Regierungsratswahlen im Herbst. Die Partei nominierte am Mittwochabend in geheimer Abstimmung Martina Bircher. Sie soll den zweiten SVP-Sitz verteidigen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler aus Oeschgen tritt bei der Gesamterneuerungswahl im Oktober nicht mehr an.

Martina Bircher erhielt 158 Stimmen, Désirée Stutz kam auf 117 Stimmen.