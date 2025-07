Referendum «Pumptrack Schibelacher» Magden

Wir haben die Unterschriften für ein Referendum eingereicht. Dieses richtet sich gegen den an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2025 beschlossenen Verpflichtungskredit über 480 000 Franken für die ...

Geschätzte Magdenerinnen, geschätzte Magdener

Wir haben die Unterschriften für ein Referendum eingereicht. Dieses richtet sich gegen den an der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2025 beschlossenen Verpflichtungskredit über 480 000 Franken für die Pumptrack-Anlage im Schibelacher.

Die 265 benötigten Unterschriften kamen bis zum Schulferienbeginn zusammen, schlussendlich durften wir über 450 Unterschriften einreichen.

Herzlichen Dank an alle, die das Referendum unterschrieben und uns tatkräftig bei der Sammlung weiterer Unterschriften unterstützt haben. Durch ihr Mitwirken haben nun alle stimmberechtigten Personen von Magden am 28. September 2025 die Möglichkeit an der Urne abzustimmen.

Bedanken möchten wir uns auch für die vielen spannenden Begegnungen und interessanten Gespräche im Rahmen der Unterschriftensammlung, sowohl mit Stimmberechtigten, die der geplanten Pumptrack-Anlage aus unterschiedlichen Gründen kritisch gegenüberstehen als auch mit Befürwortern des vorliegenden Projekts.

FÜR REFERENDUMSKOMITEE: JONAS GYSIN, EVA GYSIN, REGINA JAKOB