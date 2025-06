Referendum gegen Liegenschaftskauf

Die Olsberger müssen nochmals über den Kauf der Liegenschaft am Rai 16 abstimmen. An der ausserordentlichen Einwohnergemeindeversammlung vom 27. März haben die Stimmberechtigten diesen Kauf mit 48 Ja gegen 31 Nein in geheimer Abstimmung genehmigt. Für 2,07 Millionen Franken soll die Liegenschaft, die sich oberhalb der Schulanlage befindet, gekauft und sanft umgebaut werden. Gegen diesen Entscheid ist erfolgreich das Referendum ergriffen worden, so dass es am 29. Juni zu einer Urnenabstimmung kommt. Der Gemeinderat beabsichtigt, das vorhandene Gebäude auf dem Grundstück kurzfristig für die Tagesstruktur der Schule zu nutzen. Langfristig soll der Kauf der Gemeinde Optionen sichern. Ob die Mehrheit der Olsberger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dies auch so will, wird sich am 29. Juni weisen. (vzu)