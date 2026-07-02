Die Veranstaltung «Reconnect – Residenz & Begegnung auf ...

Am Freitag, 17. Juli, öffnet die Villa Clavel auf dem historischen Landgut Castelen in Augst ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Einblicke in künstlerische Prozesse auf Castelen

Am Freitag, 17. Juli, öffnet die Villa Clavel auf dem historischen Landgut Castelen in Augst ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung «Reconnect – Residenz & Begegnung auf Castelen» lädt dazu ein, drei künstlerische Projekte kennenzulernen, die während eines zweiwöchigen Residenzstipendiums der Abteilung Kulturförderung Basel-Landschaft entstanden sind.

Raum für Austausch, Recherche und neue Perspektiven

Im Mittelpunkt von Reconnect 2026 steht nicht das fertige Kunstwerk, sondern der kreative Prozess. Die Residenz bringt Kulturschaffende unterschiedlicher Disziplinen zusammen und schafft Raum für Austausch, Recherche und neue Perspektiven.

Beteiligt sind folgende Künstlerduos:

• Esther Ernst und Jörg Laue erkunden mit Zeichnung, Performance und Kartografie die sogenannte Spaziergangsw issenschaf t a ls künstlerische Form der Wahrnehmung und Ortsbeschreibung.

• Olivia Ronzani und Eevi Kinnunen untersuchen mit ihrem Performanceprojekt «Metal Tears» emotionalen Ausdruck, Weinen und Metal-Musik aus queer-feministischer Perspektive.

• Michèle Degen und Marcel Hörler entwickeln mit «Oh look, a balloon!» ein partizipatives Projekt über Spiel, Hoffnung und gemeinschaftliche Imagination.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Parcours durch die Villa Clavel und das Landgut Castelen mit Gesprächen, Präsentationen, künstlerischen Interventionen und persönlichen Begeg nu ngen m it den Kulturschaffenden.

Das Ticket für Reconnect berechtigt am Veranstaltungstag auch zum Besuch im Museum Augusta Raurica. Seit 2021 fördert die Kulturförderung Basel-Landschaft mit dem Stipendium gezielt die Zusammenarbeit zwischen Kunstschaffenden verschiedener künstlerischer Sprachen.

(mgt)



Weitere Informationen: www.theater-augusta-raurica.ch