Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Reconnect 2026

  02.07.2026 Augst 

Einblicke in künstlerische Prozesse auf Castelen

Am Freitag, 17. Juli, öffnet die Villa Clavel auf dem historischen Landgut Castelen in Augst ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung «Reconnect – Residenz & Begegnung auf ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote