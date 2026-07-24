Reben im Sommer

Am vergangenen Freitag lud der Rebbauverein Kaisten seine Mitglieder und die Öffentlichkeit zum zweiten Rebrundgang des Jahres ein.

Knapp 35 Personen, darunter eine Delegation des Rebbauvereins Herznach, fanden sich in den westlich von Kaisten liegenden Bepflanzungen im Bättlerhaus ein. Obwohl die seit längerem andauernde Trockenperiode inzwischen selbst tolerante Pf lanzen strapaziert, zeugt dichter Blattwuchs von der ausgesprochenen Widerstandsfähigkeit von Rebstöcken. Allerdings sind teilweise verlangsamtes Triebwachstum und kleinere Beeren als üblich aktuell sichtbar.

Den diesjährigen Sommer-Rundgang begleitete der aus Oberf lachs stammende Berufswinzer Adrian Hartmann. Er führt ein Weingut im Schenkenbergertal und vermittelte während des Rundgangs interessante Einblicke in die von ihm gewählte biodynamische Anbauweise.

Nach dem Rundgang durch die Reben tauschten sich die Anwesenden beim gemütlichen Apéro und der Degustation verschiedener Weine aus den Kaister Rebbergen noch bis tief in die Nacht hinein aus.

(mgt)