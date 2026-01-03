Rücksichtslosigkeit

Für uns an der Unterdorfstrasse in Kaisten war es die schlimmste Silvesternacht seit Jahren.

Eine Knallerei, die ununterbrochen eine Stunde lang dauerte. Ein Szenario wie Krieg.

Unser Hund und unsere Katze waren trotz Beruhigungsmittel sehr verängstigt. Wir mussten zudem draussen nach den verängstigten Kaninchen schauen.

Wir hatten Angst, in den Garten zu gehen, um nicht getroffen zu werden.

Was ist mit allen anderen Wildtieren in der Natur?

Wie frech muss man sein, um fremdes Eigentum zu betreten (durchqueren eines privaten Gartens)?

Die Krönung war die riesige Schweinerei mit Abfall auf dem Trottoir und der Strasse, bei der Haltestelle Unterdorf.

CLARISSA UND RUEDI WENDELSPIESS-RUFLIN, KAISTEN