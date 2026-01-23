Rückgang der Spenden

Der Tierschutzbund Basel Regional engagiert sich seit über 100 Jahren für Tiere in Not. In dieser Zeit setzte sich der Verein für Gross-, Nutz- und Haustiere ein. Doch die Zukunft bereitet Sorgen. Wie es in einer Mitteilung heisst, kämpft der Verein seit Monaten mit stark ...

Der Tierschutzbund Basel Regional engagiert sich seit über 100 Jahren für Tiere in Not. In dieser Zeit setzte sich der Verein für Gross-, Nutz- und Haustiere ein. Doch die Zukunft bereitet Sorgen. Wie es in einer Mitteilung heisst, kämpft der Verein seit Monaten mit stark rückläufigen Spenden, ein Problem, das viele Tierschutzorganisationen betrifft. Die Gründe für den Spendenrückgang sind weltweite Krisen, Kriege und Umweltkatastrophen. Viele Menschen möchten helfen, doch die Zahl der Spendenanfragen ist riesig und der Tierschutz kommt häufig zu kurz. (mgt/nfz)