Rückblick und Vorfreude

Mitgliederversammlung MG Herznach-Ueken

Am vergangenen Freitag traf sich die Musikgesellschaft Herznach-Ueken zur 156. Mitgliederversammlung im Gasthof Löwen in Herznach. 21 Aktivmitglieder sowie ein Ehrenmitglied folgten der Einladung. Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Ariane Brogle folgte erst das gemeinsame Abendessen, bevor die Traktanden besprochen wurden. Die MGHU blickt auf ein erfolgreiches und schönes Vereinsjahr zurück, mit vielen geselligen Anlässen, was auch aus dem Präsidentenbericht hervorgeht. Der Dirigentenbericht wurde von Sergei Yemelyanenkov vorgetragen.

Er erinnerte an die musikalischen Highlights des Jahres, darunter das Jahreskonzert, die Teilnahme am Musikfest in Sulz sowie die Märchenaufführung «Die Bremer Stadtmusikanten».

Bei den Mitgliederzahlen blieb alles beim Alten, es gab weder Einnoch Austritte. Einzige Neuerung bleibt die überarbeitete und leicht modernisierte Statute, die von der Versammlung einstimmig genehmigt wurde. Besonders zu erwähnen ist, das gleich fünf Mitglieder mit einem Probebesuch von über 95% glänzten. Dies entspricht 56 bis 58 Anwesenheiten bei 58 Proben.

Ein besonderer Moment war die Vergabe des ersten Frauennavigationssystems an die Musikantinnen, welche sich am Skiweekend für den längeren Weg entschieden. Dieser charmante Preis wurde von den Musikanten im «Männer-Auto» initiiert, welche an besagtem Samstag die (kurze!) Zeit mit Kaffeetrinken überbücken mussten.

Das Jahresprogramm 2026 verspricht abwechslungsreich zu werden. Der nächste Anlass steht am 28. und 29. März vor der Tür, das Jahreskonzert im Gemeindesaal Herznach. Aktuelle Infos finden sich auf der Homepage; www.mghu.ch(mgt)