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RÄBLÜÜS OBERMUMPF

  24.04.2026 Obermumpf
Foto: zVg
Foto: zVg

An der 36. GV der «Guggenmusig Räblüüs» freuten sich die Mitglieder, einander wiederzusehen, da die intensive Fasnachtszeit bereits einige Wochen zurückliegt. Die Präsentation des neuen Kostüms liess zudem die Vorfreude auf die kommende Fasnacht ...

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