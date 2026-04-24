RÄBLÜÜS OBERMUMPF

An der 36. GV der «Guggenmusig Räblüüs» freuten sich die Mitglieder, einander wiederzusehen, da die intensive Fasnachtszeit bereits einige Wochen zurückliegt. Die Präsentation des neuen Kostüms liess zudem die Vorfreude auf die kommende Fasnacht ...

An der 36. GV der «Guggenmusig Räblüüs» freuten sich die Mitglieder, einander wiederzusehen, da die intensive Fasnachtszeit bereits einige Wochen zurückliegt. Die Präsentation des neuen Kostüms liess zudem die Vorfreude auf die kommende Fasnacht spürbar ansteigen. Drei neue Mitglieder verstärken die Guggenmusik, womit der Verein nun insgesamt 37 Mitglieder zählt. Auch die langjährige Treue wurde gewürdigt: Insgesamt neun Räblüüs konnten für 10, 15 (Ehrenmitglied), 20 oder sogar 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden. Ein neu zusammengesetzter Vorstand hat bereits mit den Planungen für kommende Proben und Vereinsaktivitäten begonnen. Entsprechend blicken die Räblüüs voller Vorfreude auf ein weiteres gemeinsames Vereinsjahr und auf eine farbenfrohe Fasnachtssaison 2027. Das Bild zeigt den Vorstand in neuer Zusammensetzung mit Jannis Bitter (von links), Joëlle Rothacher, Patrizia Binkert, Rebeca Weber und Luca Keller. (mgt)