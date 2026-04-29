Raymond Keller verlässt Ruther AG

Geschäftsleiter Raymond Keller verlässt die Rheinfelder Ruther AG nach 27 Jahren per Ende Mai 2026 und übergibt die Leitung an Fabrice Schreiber. «Der Schritt wurde frühzeitig geplant und sorgfältig vorbereitet», heisst es in einer Medienmitteilung. Raymond Keller will sich beruflich neu orientieren, wie es weiter heisst. Heute beschäftigt das KMU rund 60 Mitarbeitende und bildet derzeit 19 Lernende aus. «Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen 27 Jahren gemeinsam aufgebaut haben. Die Ruther AG ist heute bestens und breit aufgestellt. Ich danke allen Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und Partnerinnen und Partnern für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit und freue mich darauf, mich künftig neuen Projekten zu widmen», sagt Raymond Keller. «Raymond Keller hat die Ruther AG über fast drei Jahrzehnte zu einem etablierten KMU in der Region aufgebaut. Wir danken ihm für sein grosses Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und viel Erfolg bei seinen neuen Projekten», sagt Peter Ineichen, CEO der Baumann Koelliker Gruppe, zu der die Ruther AG gehört. Mit Fabrice Schreiber übernimmt eine Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen die Geschäftsleitung. (mgt/nfz)