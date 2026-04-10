Rauchtests im Baregg-Tunnel

Das Bundesamt für Strassen Astra teilt mit, dass aktuell die Betriebs- und Sicherheitsanlagen in den Tunneln auf der A1 zwischen Reusstal und Neuenhof erneuert werden . Zu diesen Installationen gehören auch die Tunnellüftungen im Tunnel Baregg. Mit Rauchtests werden diese Lüftungen nun überprüft.



In einem Ernstfall können Betriebs- und Sicherheitsanlagen Menschenleben retten, insbesondere in Tunneln. Umso wichtiger ist es, dass diese Anlagen regelmässig erneuert werden und stets funktionstüchtig sind. Im Rahmen des Erhaltungsprojekts Reusstal-Neuenhof erneuert das ASTRA aktuell solche Ausrüstungen in den Tunnelobjekten Baregg und Neuenhof.

Bereits fertiggestellt sind die Arbeiten in der mittleren Röhre des Tunnels Baregg. Aus diesem Grund findet dort ein erster Funktionstest der Fahrraumlüftung statt. In diesem sogenannten Rauchtest wird im Tunnelraum künstlicher Rauch erzeugt. Dieser ist ungefährlich. Es kann während der Tests jedoch im Bereich der Tunnelportale zu Rauchaustritten kommen.

Insgesamt finden drei Tests statt, einer pro Röhre, und dies in folgenden Nächten:

• Tunnel Baregg, Röhre Mitte: Montag, 13., auf Dienstag, 14. April 2026, zwischen 20 und 05 Uhr.

• Tunnel Baregg, Röhre Fahrtrichtung Bern: Donnerstag, 18., auf Freitag, 19. Juni 2026, zwischen 20 und 05 Uhr.

• Tunnel Baregg, Röhre Fahrtrichtung Zürich: Donnerstag, 18., auf Freitag, 19. September 2026, zwischen 20 und 05 Uhr.

