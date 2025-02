Raubüberfälle in Liestal – mutmassliche Täterschaft festgenommen

Gemäss aktuellen Kenntnissen der Polizei Basel-Landschaft betrat der Täter am Mittwochnachmittag, kurz vor 15.15 Uhr, einen Imbissladen in der Allee in Liestal BL. In der Folge bedrohte er eine Angestellte mit einer Stichwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend verliess der Täter mit seiner Beute, Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken, den Tatort durch den Haupteingang und flüchtete in Richtung Lüdinpärkli. Die nachfolgende Fahndung verlief ohne Erfolg.

Am Donnerstagnachmittag, kurz nach 14.15 Uhr, ereignete sich an der Kanonengasse in Liestal BL ein Raubüberfall auf ein Bistro. Dabei bedrohte die unbekannte Täterschaft die Wirtin ebenfalls mit einer Stichwaffe. Als sich die Wirtin weigerte das geforderte Geld herauszugeben flüchtete der mutmassliche Täter in Richtung Bücheli. Bei der anschliessenden grossräumigen Fahndung konnte ein Jugendlicher, auf welchen das geschilderte Signalement passte, angehalten und festgenommen werden.

Beim Beschuldigten handelt es sich um einen ausserkantonal wohnhaften 15-jährigen Schweizer. Die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eröffnet. Aufgrund der aktuellen Kenntnissen und Ermittlungen, dürfe der Beschuldigte für beide Raubüberfälle verantwortlich sein. (mgt)