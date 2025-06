Raubrittertum im Fricktal

Seit Jahren frage ich mich, weshalb im Fricktal das Benzin im Durchschnitt 10 bis 20 Rappen teurer ist als im übrigen Kanton, ja sogar teurer als in den meisten Teilen der Schweiz.

Benzin und andere Erdölpro - du kte gelangen in die Schweiz hauptsächlich über Pipelines, durch Rhein-Schifffahrt, per Schiene und Lastwagen. Wenn man bedenkt, dass die Schweiz einen grossen Teil ihrer Treibstoffe per Schiff über den Rhein bezieht, dann ist aufgrund der Nähe des Fricktals zum Basler Rheinhafen die Preispolitik der hiesigen Tankstellen mehr als unverständlich. Eigentlich müsste der «Most» bei uns günstiger sein als in Regionen weit ab der Einfuhrtransportwege. Offensichtlich gibt es bei den regionalen Anbietern Absprachen, sprich Kartelle. Ich nenne dies «modernes Raubrittertum» auf Kosten der Fricktaler.

MARKUS KUNZ, FRICK