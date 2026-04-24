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Ratgeber SUCHT: «Muss ich als Ehepartner auch abstinent sein?»

  24.04.2026 Ratgeber

Christian Solèr ist Psychologe und langjähriger Suchtberater

«Muss ich als Ehepartner auch abstinent sein?»

Frage: «Meine Frau darf wegen einer Verfügung des Strassenverkehrsamtes im Moment keinen Alkohol trinken. ...

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