Ratgeber Psychologie: So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl

So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl

«Sie sind wertvoll und genau richtig, so wie Sie sind!» Glauben Sie dieser Aussage? Wie wertvoll fühlen Sie sich auf einer Skala von 0 bis 10? Und warum nicht weniger? Wenn Sie an einen Erfolg in Ihrem Leben denken: Welche Fähigkeiten brauchten Sie dazu? Wenn Sie an eine Krise oder eine schwierige Lebenssituation denken: Welche Kompetenzen haben Ihnen geholfen, da herauszukommen?

Das Selbstwertgefühl entwickelt sich in der Kindheit grundsätzlich zuerst durch die Beziehung zu den Eltern. Haben Sie bedingungslose Wertschätzung erfahren, waren Ihre Mutter und Ihr Vater präsent und haben Ihnen zugehört, haben Sie sich unterstützt und geliebt gefühlt, dann haben Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit eine sichere Bindung zu Ihrer Umwelt – und zu sich selbst – aufgebaut. Ihre Bezugspersonen haben dafür gesorgt, dass Sie zunächst kleinere und mit der Zeit grössere Aufgaben allein und selbstständig geschafft haben. Dadurch konnten Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten entwickeln und Selbstwirksamkeit erfahren. Auch wenn nicht immer alles gelungen ist, konnten Sie durch Ihre Fehler lernen. Auch Scheitern und Verlieren sind wichtige Bestandteile des Lernens. Darum sind gerade Teamsportarten für Kinder sehr gesund, weil sie dort lernen, gemeinsam zu gewinnen, aber auch gemeinsam zu verlieren.

Nicht immer verläuft eine Kindheit ideal, und viele Kinder und Jugendliche spüren schmerzlich, dass sie nur geliebt werden, wenn sie Leistung erbringen oder sich anpassen. Sie definieren ihren Selbstwert über die Reaktion anderer Menschen. Kann ich meine Mutter glücklich machen durch gute Schulnoten? Oder meinen Vater, wenn ich hübsch aussehe? Ist der Lehrer zufrieden mit mir, wenn ich seine Meinung wiederhole, oder gibt es Raum für eigene Ideen? Wie fühle ich mich, wenn ich allein bin? Zweifle ich an mir und meinen Fähigkeiten? Habe ich Angst, in der nächsten Prüfung zu versagen, auch wenn ich eigentlich keinen Grund dazu habe? Wenn meine Überzeugung ist, dass ich dumm bin, wird sich dies auf das Ergebnis auswirken. Viele Menschen sind auch im Erwachsenenalter ständig darum bemüht, es allen recht zu machen und verlieren dabei ein Gefühl für den eigenen Weg. Wie kann es mir gelingen, liebevoll zu mir zu sein, auch wenn ich gerade emotional war oder meine Meinung auf Widerstand stösst? Oft verlieren sich Menschen mit einem niedrigen Selbstbewusstsein in endlosen Gedankenschlaufen, wie ihnen nur ein solcher Fehler passieren konnte. Mensch sein heisst aber auch Fehler zu machen, nicht jeder Situation gewachsen zu sein, seine Schattenseiten zu zeigen. Habe ich in solchen Situationen die Fähigkeit, mir selber zu vergeben?

Ein besseres Selbstwertgefühl zu erlangen heisst, zunächst einmal Veränderungen auf der Gedankenebene vorzunehmen. Beobachten Sie, wie Sie über sich denken und in welchem Ton Sie zu sich selbst sprechen. Wenn Sie einen negativen Glaubenssatz entdecken, sprechen Sie liebevoll zu sich selbst und machen Sie sich klar, dass diese Aussage aus der Vergangenheit stammt und heute so nicht mehr zutrifft. Sprechen Sie sich auch vor anderen Menschen nicht schlecht über sich, z. B. «Ach, das kann ich nicht, dafür bin ich zu ungeschickt, mein Mann kann das viel besser…». Je öfter Sie solche Aussagen wiederholen, desto mehr glauben Sie selbst daran. Versuchen Sie immer wieder, im Kleinen etwas Neues zu wagen, und sprechen Sie auch laut zu sich selbst: «Das ging ja! Prima!» Studien haben gezeigt, dass Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen laut mit sich selbst sprechen, besser durch Krisen kommen. Wagen Sie auch mal etwas ganz Neues, auch wenn Sie im Vorfeld etwas Angst oder Unsicherheit verspüren. Setzen Sie sich kleine Ziele. Ein gutes Selbstwertgefühl umfasst auch die Fähigkeit, sich abzugrenzen: Nein zu sagen zu Menschen, die Sie nicht unterstützen oder Ihnen nicht wohlgesinnt sind. Nein zu sagen zu Situationen, die Ihnen nicht mehr entsprechen.

Je mehr Sie im Einklang mit sich selbst sind, desto mehr Chancen und Möglichkeiten werden sich zeigen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern echt: mit Ihren Stärken und Ihren Schwächen. Manchmal haben wir das Gefühl, allen anderen gehe es super, sie hätten alles im Griff, zweifelten nicht an sich. Sie irren sich! Alle Menschen haben Herausforderungen, aber vielleicht haben sie schon besser gelernt, auf ihre Stärken zu setzen, statt weiterhin auf ihre Schwächen zu starren.

Es ist nie zu spät, liebevoll auf sich zu schauen. Sie sind wertvoll, auch ohne, dass Sie etwas leisten. Sie sind einmalig, Sie haben Talente und Fähigkeiten und sind liebenswert – genau so, wie Sie sind. Sie müssen weder geheilt noch therapiert werden. Sie dürfen sich entspannen und sich so annehmen, wie Sie sind. Tönt zu einfach? Versuchen Sie es für 2 Minuten und schauen Sie, wie es sich anfühlt... .

