Ratgeber Naturmedizin - Aphrodite – natürlich Lust!

Aphrodite – natürlich Lust!

Keine Lust mehr. Welche Geheimtipps hält Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe und der Schönheit, zu diesem Thema bereit?

Es gibt viele verschiedene Ursachen, weshalb die körperliche Lust abhanden kommen kann. Es kommen psychische, soziale oder körperliche Ursachen infrage. Es gibt im Verlauf des Lebens ganz natürlich verschiedene Phasen der Lust und auch der Lustlosigkeit, die können beide aus dem Menschen selber heraus entstehen oder mit dem jeweiligen Partner zu tun haben. Solange beide Partner damit zufrieden sind, ist alles im Butter. Wenn der «Lust-Verlust» aber zum Frust wird, empfehle ich, etwas Neues auszuprobieren. Erst mal können die ganz klassischen aphrodisierenden Mittel getestet werden. Sind diese nicht gewinnbringend, ist es allenfalls ratsam, sich Unterstützung zu holen.

Aber jetzt zu Aphrodite. Sie ist die schöne Schaumgeborene, laut griechischer Mythologie aus der Vermählung der Genitalien des Uranos und den Wellen des Meers, im feucht-warmen Klima entstanden. «Aphrodisiaka», Lust-fördernde Mittel, sind bis heute nach ihr benannt. Viele sind flüssig, wässrig, ölig, würzig oder schäumend. Es gibt in allen Kulturen Kräuter und Geheimrezepte, die bei der einen oder anderen Situation unterstützen können, wieder zu mehr Lust zu verhelfen. Einige erprobte Mischungen und Kräuter möchte ich hier preisgeben.

«Mars» – Gewürzmischung bei Libidomangel des Mannes

2 Teile Kubebenpfeffer-Pulver, 2 Teile Galgantwurzel-Pulver, 4 Teile Zimtpulver, 4 Teile Anispulver, 1 Teil Muskatblüte-Pulver täglich ans Essen geben

Düfte – Love is in the air

5 Tropfen der ätherischen Öle von Jasmin, Rose, Neroli, Tuberose, Muskatellersalbei, Rosmarin, Benzoe, Vetiver oder Cistrose in einen kleinen Duft-Roll-on geben, mit Olivenöl auffüllen. Auf den Pulsstellen und hinter den Ohren anwenden. Oder fünf Tropfen ätherisches Öl nach Wahl in eine Duftlampe geben und den Raum beduften. Oder in ein Schaumbad geben und gemeinsam ein Bad geniessen.

Amors Liebesöl

Auf 20 ml Olivenöl 15 Tropfen ätherisches Öl von Rosmarin (stark durchblutungsfördernd) oder Vetiver (männlicher Duft) oder Rosengeranie (einlullend, sanfter Duft) oder Melisse (entspannend, einhüllend) einmischen. In eine schöne Flasche füllen. Als Massageöl verwenden, während oder vor dem Liebesspiel. Achtung: Nicht in Kombination mit Kondomen verwenden.

Beckenboden stärken

Die Schliessmuskeln im Beckenboden werden angespannt und gehalten, langsam auf 5 zählen. Vorsichtig loslassen in der Vorstellung, dass sich der Unterleib langsam öffnet. Mehrmals täglich wiederholen. Auch nach dem Toilettengang oder auf dem Bürostuhl gut anwendbar.

Zeit für die Liebe

Reservieren Sie sich einen Abend pro Woche oder einen Tag pro Monat exklusive Liebe-Zeit mit Ihrem Partner. Gehen Sie möglichst experimentierfreudig und offen zu diesem Rendezvous, lassen Sie allen Druck und das Mobiltelefon beiseite. Schalten Sie ab. Diese Stunden sind nur für Sie da. Es muss nicht Sex sein: Geniessen Sie eine gegenseitige Massage, eine erotische Geschichte, ein gemeinsames Bad, Berührung, bereiten Sie für den Partner abwechslungsweise etwas Schönes vor, tauschen Sie sich aus über Dinge, die Ihnen wichtig sind, lassen Sie Ihre Phantasie walten.

Liebeswein

Den Wein mit den Zutaten ansetzen und einen Monat lang ziehen lassen. Abseihen. Abends zusammen je ein Glas in ruhiger und angenehmer Atmosphäre trinken. Der Liebeswein ist ein magisches Getränk, das die Entspannung und Zugewandtheit fördert und geneigt macht zur Liebe. Er kann jedoch nichts erzwingen.

1 Liter Rotwein, 1 Msp geriebene Muskatnuss, 2 EL Damianakraut (aus der Naturdrogerie), 3 Prisen Rosenblütenblätter, 1 Vanilleschote, längs aufgeschnitten, Honig nach Belieben

Ich wünsche viel Vergnügen allerseits.

