Ratgeber Gesundheit

Dr. Monika Mayer Apothekerin

Vinzenz Apotheke, Rössliweg 13, 5074 Eiken

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Diabetes Folge 1

Wir werden heute auf die Volkskrankheit Diabetes eingehen.

Es ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der zu viel Zucker (Glukose) im Blut bleibt. Diabetes mellitus bedeutet wörtlich «honigsüsser Durchfluss». Der Name verrät bereits viel über die Krankheit: Steigt der Blutzucker zu stark an, gelangt Zucker in den Urin, was früher sogar am süssen Geschmack erkannt wurde. Wenn diese Situation lange nicht erkannt wird, sind Folgeerkrankungen sehr wahrscheinlich. Diese betreffen unter anderem die Augen, die Nerven, die Nieren und das Herz. Als Ursache kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder gibt es im Blut zu wenig Insulin (ein Hormon aus der Bauchspeicheldrüse), oder es liegt eine verminderte Reaktion des Körpers auf das Insulin vor (Insulinresistenz).

Insulin wirkt wie ein «Schlüssel», der den gelösten Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert. Wenn das nicht in ausreichender Menge erfolgt, steigt der Blutzucker. Dieser Blutzuckerspiegel ist messbar und ermöglicht die Erkennung der Krankheit. Typische Symptome bei Diabetes sind: Durst (viel und/oder ständig), häufiges Wasserlassen, schlechte Wundheilung, verschwommene Sicht, Müdigkeit.

Wie wird Diabetes festgestellt?

Der Nüchternblutzucker, gemessen nach mindestens 8 Stunden ohne Nahrungsaufnahme, beträgt im Normalzustand unter 5.6 mmol/L und bei Diabetes mehr als 7.0 mmol/L (messbar in der Apotheke, keine Diagnosestellung).

Der Langzeitzuckerwert (HbA1c) zeigt den Durchschnitt der Werte der letzten 2-3 Monate, berücksichtigt aber keine Spitzen oder Minimalwerte: Normalerweise liegt er unter 5.7 %, Diabetes beginnt ab 6.5 % (messbar in der Apotheke, keine Diagnosestellung).

Der Zuckerbelastungstest (OGTT) erlaubt eine Einschätzung, wie der Körper eine definierte Menge Glukose aufnimmt. Der Test gilt als Goldstandard und wird generell bei Verdacht angeordnet. Diabetes beginnt ab 11.1 mmol/L nach 2 Stunden (messbar in einer Praxis).

In der Vergangenheit gab es diverse Kampagnen. Sie hatten zum Ziel, Diabetes oder Vorstufen davon zu erkennen. In den Apotheken durften die dafür geschulten Mitarbeitenden während eines begrenzten Zeitraums den Nüchternblutzucker bestimmen. (Wichtig war dabei, dass sicher die letzten 8 Stunden keine Nahrung oder auch kalorienhaltige Getränke zu sich genommen wurden.) Das interessierte Publikum konnte dann mit diesem Ergebnis mit ihrem Hausarzt die Situation besprechen und rechtzeitig entsprechende Massnahmen einleiten.

Heute bieten sehr viele Apotheken diese Art von Dienstleistung mehrheitlich jederzeit an, fragen Sie in Ihrer Apotheke danach. Es werden auch Tage angeboten, an denen Sie Ihr Blutzucker-Messgerät validieren können. Dabei sind speziell geschulte Mitarbeitende und Fachpersonen in der jeweiligen Apotheke tätig. Sie werden auch beim Blutzuckermessen begleitet. Meistens können Sie auch Ihren Langzeitzuckerwert (HbA1c) bestimmen lassen.

Ab welchem Alter sollte man seine Blutzuckerwerte kennen?

In der Literatur wird empfohlen, spätestens ab 35 Jahren seine Werte regelmässig (sprich alle zwei bis drei Jahre) kontrollieren zu lassen. Beim Vorliegen von «Risikofaktoren» wie Übergewicht, Bewegungsmangel, Diabetes in der Familie, Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte oder Schwangerschaft ist ein Check früher und regelmässiger sinnvoll!

Das ist nur ein kurzer Überblick, wir werden in weiteren Folgen dieses Thema detaillierter vorstellen und auch auf persönliche Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen.

Bis dahin: Bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Vinzenz Apotheke

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