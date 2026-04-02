Ratgeber Finanz: Was machen die lokalen Werte?

Lukas Rüetschi

eidg. dipl. Vermögensverwalter

Hauptstrasse 43, 5070 Frick

www.ruetschi-ag.ch

In unregelmässigen Abständen gehe ich auf kleinere Nordwestschweizer Aktien ein, welche an einer Börse oder ausserbörslich gehandelt sind.

Naturenergie ist zwar mit einer Börsenkapitalisierung von rund 1 Milliarde CHF (und an SIX unter Kürzel NEAG gehandelt) nicht klein. Es ist aber mit den Kraftwerken Laufenburg und Rheinfelden und früher unter den Namen KWL oder später Energiedienst ein klarer Wert aus der Region. Strom gewinnt weiter an Bedeutung, und Naturenergie ist hier bestens positioniert. Aus unserer Sicht längerfristig ein solider Wert, welcher auf dem aktuellen Niveau von gut Fr. 32.- als Beimischung in ein Depot gelegt werden kann.

Tersa in Rheinfelden ist eine Immobiliengesellschaft in Rheinfelden, welche aber ein recht breit diversifiziertes Immobilien-Portefeuille hat und sich als langfristige Anlage lohnen könnte. Leider wird sie eher selten gehandelt, weshalb es sehr viel Geduld braucht. Tersa wird ausserbörslich mit Valor 253801 zu einem Preis von rund Fr. 15 500.- gehandelt.

Schützen Rheinfelden Immobilien AG ist eine kleine Immobiliengesellschaft. Die Immobilien haben alle einen Bezug zur Schützen-Klinik und sind ausschliesslich in Rheinfelden. Wegen eines hängigen Rechtsstreites kommen die Aktien schon länger nicht mehr vom Fleck. Sollte dieser positiv gelöst werden, könnte das einen Kursschub auslösen. Ansonsten solider Titel mit viel Substanz zu einem aus meiner Sicht fairen Preis (Valor 228360, aktuell rund Fr. 2500.-).

MCH Group (frühere Messe Schweiz) ist an der SIX unter Kürzel MCHN zu Preisen um Fr. 3.7 pro Aktie gehandelt, aber mit einer aktuellen Börsenbewertung von knapp CHF 120 Mio. ein kleiner Fisch. Nach schwierigen Jahren ist man nun aber wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und gut positioniert. Anhand der aktuellen Zahlen ist die Aktie sehr fair bewertet und hat viel Luft nach oben, wenn die Gesellschaft den Aufwärtstrend bestätigen kann.

Diese Titel eignen sich als Beimischung, und da der Markt teilweise sehr dünn ist, sollte zwingend mit einer Kauflimite gearbeitet werden. Das sind natürlich persönliche Einschätzungen, und ich bin selber an diesen Firmen beteiligt.

Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch oder rufen unter 062 871 66 96 an.