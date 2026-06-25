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Ratgeber Finanz: Hypozinsen günstig, teilweise aber höhere Margen

  25.06.2026 Ratgeber

Hypozinsen günstig, teilweise aber höhere Margen

Nach einem kurzen Zinsanstieg im Mai hat sich die Situation schon wieder entspannt, und die Zinsen sind auf dem Ursprungsniveau zurück. Somit sind die Hypozinsen im langfristigen Vergleich nach wie vor sehr ...

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